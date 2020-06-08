Байден выступает против сокращения финансирования полиции

Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден не поддерживает идею сокращения финансирования полиции, заявил в понедельник, по сообщению Голоса Америки, его предвыборный штаб.

Сходной позиции придерживаются и лидеры демократов в Конгрессе, в понедельник представившие законопроект о реформе полиции, но при этом не призвавшие сократить финансирование местных правоохранительных органов.

«Как четко следует из предложения по системе уголовного права, которое представил Байден еще несколько месяцев назад, он не считает, что полицию следует лишить финансирования», – заявил представитель предвыборного штаба Байдена Эндрю Бэйтс.

«Байден выступает за реформы, в том числе в сфере финансирования государственных школ, летних программ и программ лечения психиатрических заболеваний и зависимостей, но отдельно от финансирования полиции, чтобы офицеры могли сосредоточиться на своей работе», – добавил он.

Предвыборный штаб президента Дональда Трампа ранее осудил Байдена за то, что он не выступил с критикой идеи сократить финансирование полиции.