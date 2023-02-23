Президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка.

Как сообщает ТАСС, это следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

«Аджай обладает уникальными возможностями для того, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. Он потратил более трех десятилетий на создание и управление успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики, а также на руководство организациями в периоды фундаментальных изменений», — заявил Байден.

Сейчас Банга вице-председатель General Atlantic, до этого он возглавлял Mastercard.

На прошлой неделе — 15 февраля нынешний президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня. Он возглавлял банк с 2019 г.