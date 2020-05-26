Байден впервые за долгое время появился на публике

Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в понедельник впервые после 10-недельного карантина покинул свой дом в Делавэре, посетив мемориал ветеранам по случаю Дня поминовения, сообщает Голос Америки.

Байден и его супруга Джилл возложили венок к мемориалу ветеранам Второй мировой и Корейской войн.

«Так приятно выйти из дома», – сказал Байден журналистам. Сохраняя дистанцию и не снимая с лица маску, он поприветствовал ветеранов и поблагодарил их за службу стране.

В последние месяцы Байден проводил предвыборные мероприятия в режиме онлайн, не покидая своего дома в Уилмингтоне.

В последний раз Байден выступал вживую на пресс-конференции в Уилмингтоне 12 марта, а 15 марта принял участие в дебатах в телестудии в Вашингтоне.