Американский президент Джо Байден считает, что США в ближайшее время победят коронавирус и не будут от него зависеть. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление было сделано во время его праздничного выступления по случаю Дня независимости.

«В этом году 4 июля можно назвать действительно особенным днем, поскольку мы постепенно выбираемся из тьмы, возникшей из-за пандемии COVID-19. Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы объявить о независимости от смертоносного вируса», — сказал Байден.

В то же время политик подчеркнул, что «битва еще не завершена», предстоит много работы. По его словам, за год пандемии американцы прошли сквозь боль, страх и потери. Он выразил надежду, что граждане США больше никогда не окажутся в подобной ситуации.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 33,7 миллиона человек, скончались 605 тысяч пациентов. (gazeta.ru)