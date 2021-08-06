Соединенные Штаты способны остановить стремительное распространение в стране дельта-варианта нового коронавируса, как смогли одолеть и первую волну SARS-CoV-2. Такое мнение высказал в пятницу президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

«Америка может победить штамм «дельта» так же, как мы победили оригинальный COVID-19. У нас это получится. Поэтому, как рекомендуют [специалисты], носите [защитные] маски, делайте прививку уже сегодня — все это спасет жизни», — сказал глава государства.

Он отметил, что за последние семь месяцев американские власти «снизили смертность от COVID-19 на 90%». На данный момент, добавил глава Белого дома, примерно 193 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, в том числе более 70% совершеннолетних граждан страны. При этом около 165 млн жителей полностью вакцинированы.

«Эта новая волна штамма «дельта» будет совсем другой по сравнению с той, что была, когда я стал президентом. Да, случаи заражения будут расти, прежде чем вновь сократиться. Это пандемия невакцинированных», — подчеркнул американский лидер, призвав граждан сделать прививку. Он заявил, что «фактически никто не умер из-за вакцинации».