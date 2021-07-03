Президент США Джозеф Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США, передает Reuters.

Байден подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет. Американский президент пригрозил выступить с ответными мерами в сторону России, если выяснится, что именно она совершила кибератаку.

Речь идет о кибератаках на международную компанию, производителя программного обеспечения Kaseya. Отмечается, что от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Кибератака затронула по меньшей мере шесть компаний, предоставляющих Huntress Labs в дистанционном формате интернет-услуги. Предположительно, данные организаций оказались временно заблокированы. Вымогатели потребовали выкуп в размере 45 тысяч долларов (lenta. ru)