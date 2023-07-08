Президент Джо Байден заявил, что США ликвидировали все запасы химического оружия. Он вновь обвинил Россию и Сирию в «незаявленных программах» по химическому оружию.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что США благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса, что еще на один шаг приближает нас к миру, свободному от ужасов химического оружия»,— говорится в заявлении президента на сайте Белого дома.

Президент США утверждает, что впервые «международный орган подтвердил уничтожение целой категории оружия массового уничтожения». Он поблагодарил американцев, которые участвовали в работе по ликвидации химического оружия.

Джо Байден также призвал другие страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия, а Россию и Сирию «вернуться к соблюдению» ее положений.

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. Ее участники берут на себя обязательства не производить, не применять такое оружие и уничтожить все его запасы. Участниками Конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия. Москва отчиталась о полной ликвидации запасов в 2017 году.