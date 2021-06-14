Президент Соединенных Штатов Джо Байден сравнил королеву Великобритании Елизавету II со своей матерью, сообщает Reuters.

«Я не думаю, что ее это оскорбит, но она напомнила мне мою мать, ее внешний вид и великодушие», — заявил Байден после чаепития с королевой.

По его словам, во время встречи Елизавета II спрашивала его о российском президенте Владимире Путине и главе Китая Си Цзиньпине.

Ранее сообщалось, что Байден и его супруга Джилл прибыли в Виндзорский замок на чаепитие с британской королевой.

46-й президент США находится в Великобритании в рамках рабочего турне по Европе, он уже встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и принял участие в саммите Группы семи (G7) в британском графстве Корнуолл. (Газета.Ру)