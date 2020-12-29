Байден собирается вновь завоевывать доверие мирового сообщества

Соединенным Штатам придется из-за внешней политики, проводившейся нынешним главой американской администрации Дональдом Трампом, вновь завоевывать доверие остальной части международного сообщества. Такое мнение выразил в понедельник избранный президент США Джозеф Байден.

«Мы сильнее и намного эффективнее, когда стоим вместе с нациями, разделяющими наше видение будущего нашего мира. Вот как мы умножаем отдачу от своих усилий, делаем их более устойчивыми. Вот сила умного и эффективного американского лидерства», — заявил Байден, выступая перед журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр).

«Однако сейчас возник огромный вакуум, — убежден новый американский лидер. — Нам придется вновь завоевать доверие мирового сообщества, которое начало находить способы работать в обход нас или без нас». (ТАСС)