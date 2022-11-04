Президент США Джо Байден рассказал, что в свое время был самым бедным членом конгресса. Глава государства добавил, что в это же время его сын Бо из-за этого задолжал за обучение.

Рассказ был приурочен к тому, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс Байден продвигает план частичного списания образовательных кредитов. Заявки уже подали почти 26 миллионов американцев, указал лидер американской нации.

«Мой сын, Бо Байден… учился в двух университетах… и накопил долги, потому что мне принадлежало сомнительное отличие быть самым бедным человеком в конгрессе», — заявил Байден перед студентами в штате Нью-Мексико. Об этом пишет РИА Новости.

Байден в 29-летнем возрасте стал сенатором от штата Делавэр и проработал в верхней палате конгресса до 2009 года, тогда он вступил в должность вице-президента США.

Байден несколько раз в публичных выступлениях говорил, что его сына погиб в Ираке. Он внес ясность, почему так говорил про Бо Байдена, скончавшегося от рака. Президент заявил, что Бо год прожил в Ираке рядом с ямой, в которой американские военные регулярно сжигали мусор, включая токсичные и канцерогенные отходы.