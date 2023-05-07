Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаг страны над Белым домом, а также всеми государственными зданиями и площадями в связи со стрельбой в торговом центре Техаса, в результате которой погибли восемь человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Приказываю наполовину опустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом, всеми государственными зданиями и площадями, военными постами и морскими базами, всеми морскими судами федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории США», — говорится в заявлении Байдена.

Отмечается, что флаги будут спущены до 11 мая.