Президент США Джо Байден впервые публично признал четырехлетнюю внебрачную дочь своего сына Хантера — Нэви — своей внучкой.

Об этом сказано в заявлении главы американской администрации, публикованном в журнале People.

Мать Нэви Джоан Робертс — уроженка штата Арканзас Ланден Робертс — с 2019 года судилась с Хантером Байденом, который не хотел признавать девочку своей дочерью и выплачивать средства на ее содержание. В июне 2023 года родители достигли соглашения о том, что сын президента выплачивает денежное содержание, а Робертс не дает дочери фамилию ее отца.

«Наш сын Хантер и мать Нэви Ланден вместе выстраивают взаимоотношения, руководствуясь интересами их дочери. Это семейный вопрос, а не политический. Джилл [Байден, первая леди США] и я хотим всего наилучшего для всех наших внуков, в том числе Нэви», — сказано в заявлении..

У 80-летнего Джо Байдена четверо детей и семь внуков, включая пятерых от Хантера. Старшей внучке Наоми Кинг Байден 29 лет, в 2022 году она вышла замуж, бракосочетание состоялось в Белом доме.