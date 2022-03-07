Президент США Джо Байден провел видеовстречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом Макроном, канцлером Шольцом и премьер-министром Джонсоном. Лидеры подтвердили свою решимость продолжать увеличивать потери России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину», — отметил Байден.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена продолжает добиваться поддержки Франции, Германии и Соединенного Королевства на запрет импорта российских энергоносителей, впрочем, готова ввести эмбарго и без участия союзников в Европе. (tsn.ua)