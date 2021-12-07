Президент США Джозеф Байден 9 декабря проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, посвященном состоявшемуся разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном», — сказал Салливан.