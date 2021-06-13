Президент США Джо Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС-США.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо.

«Добро пожаловать в Бельгию, господин президент!» — написал в Twitter Де Кроо.

Как передает бельгийская газета Libre, Байден проведет в Бельгии два дня и должен встретиться с королем Филиппом.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин сообщил в Twitter, что вылетает в Брюссель, чтобы вместе с американским лидером принять участие в саммите НАТО.

В Брюсселе 14 июня состоится саммит стран НАТО, 15 июня в бельгийской столице пройдет саммит ЕС — США. Саммиты будут предшествовать встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве 16 июня.