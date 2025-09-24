Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Финлядии Александером Стуббом. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Как отмечается в сообщениях, с Макроном Токаев «сверил часы» по актуальным геополитическим вопросам. «Глава нашего государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе», — добавили в пресс-службе.

На встрече со Стуббом «особое внимание было уделено обсуждению текущей геополитической ситуации в мире». Также обсуждался предстоящий визит президента Финляндии в Казахстан. Даты визита в пресс-службе казахстанского президента не уточнили.

Также на полях сессии Генеральной Ассамблеи Токаев провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Собеседники обсудили двустороннюю повестку. Токаев в ходе беседы отметил, что «Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией — одним из важных партнеров в Европейском союзе».