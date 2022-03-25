Президент США Джо Байден прилетел в пятницу на аэродром «Ясенка» близ Жешува и начал двухдневный визит в Польшу.

Об этом сообщает Укринформ.

Как уже отмечалось, в Жешуве Байден и президент Польши Анджей Дуда встретятся в пятницу с представителями неправительственных организаций, которые помогают украинским беженцам, и обсудят вопросы противодействия гуманитарному кризису в Украине. Байден также встретится с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-дестантной дивизии, которые недавно прибыли в Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО.

В субботу глава Белого дома произнесет в Варшаве на Замковой площади речь о «объединенных усилиях свободного мира относительно поддержки украинского народа, а также привлечении россии к ответственности за ее жестокую войну».

В Варшаве Байден также посетит Национальный стадион, где в сопровождении главы польского правительства Матеуша Моравецкого и мэра Варшавы Рафала Тшасковского увидит, как предоставляется помощь беженцам из Украины.