Президент Российской Федерации, Владимир Путин назвал вынужденным нападение нацистской Германии на Польшу в 1939 году. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он заявил, что Польша «заигралась» и стала «слишком несговорчивой», тем самым «вынудив» Адольфа Гитлера предпринять военные действия.

Путин утверждает, что Польша, несмотря на свою неприязнь к Германии, сотрудничала с нацистским режимом. По его словам, документы из архивов свидетельствуют о том, что Гитлер предлагал Польше заключить мирный договор при условии передачи Данцигского коридора. Эта территория была отдана Польше после Первой мировой войны, и Гитлер пытался добиться ее возвращения мирным путем. Однако, по утверждению Путина, Польша отказалась, что привело к началу войны.

«Все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, [кроме как] начать именно с Польши», — добавил президент.

Президент России также отметил, что Польша участвовала в разделе Чехословакии вместе с Германией. Путин подчеркнул, что Советский Союз предлагал Польше разрешение на ввод своих войск в Чехословакию для поддержки, но польский министр иностранных дел пригрозил сбивать самолеты СССР, если они попытаются пролететь через территорию Польши.

«Польша стала жертвой той политики, которую проводила в отношении Чехословакии, потому что по известным протоколам Молотова-Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории», — заключил Путин.

В ходе беседы с Такером Карлсоном Путин упомянул Польшу 36 раз, посчитало Voice of America. Ни одну другую европейскую страну, кроме Украины, Путин не вспоминал так часто во время интервью.

Политический активист Сергей Антонов обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против президента России Владимира Путина по статье о реабилитации нацизма. По мнению Антонова, в интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону Путин оправдывал Гитлера, заявив, что Польша якобы вынудила нацистскую Германию на неё напасть.

В заявлении Антонов приводит цитаты из интервью президента: «поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую Мировую войну» и «почему началась война первого сентября 1939 года именно с Польши, она была несговорчивой, Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, как начать войну с Польшей».

Антонов подчёркивает, что эти высказывания были распространены в СМИ и социальных сетях. Он указывает, что видит в этом признаки преступления, совершённого лицом «с использованием своего служебного положения и с использованием средств массовой информации», и требует начать доследственную проверку. (moscowtimes.ru; svoboda.org)