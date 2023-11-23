Суд оправдал нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в деле об изнасиловании, где иск модели Кэтрин Майорги был отклонён, сообщает Daily Mail.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала иск об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009 года. Майорга утверждала, что получила от Роналду $ 375 тыс. (€ 343 тыс.) за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошёл по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.

В октябре 2020 года модель рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

В апреле 2021 года Майорга потребовала от Роналду € 65 млн в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, факт совершения которого не был доказан. В июне 2022 года её иск был отклонён — судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

Теперь команда юристов Майорги просила 9-й апелляционный суд США отменить решение о прекращении дела и возобновить рассмотрение иска, который она впервые подала в Неваде в 2018 году. Однако суд вновь отклонил иск. (championat.com)