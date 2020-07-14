Байден предлагает вложить $2 трлн в перевод США на чистую энергетику

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае избрания главой государства на выборах в ноябре намерен добиться вложения за четыре года $2 трлн в перевод национальной энергетики на экологически чистые источники. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, демократ Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году. Для этого он предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет. Политик также поддерживает план лидера демократов в Сенате Конгресса Чака Шумера, предусматривающий стимулирование обмена обычных автомобилей в США на машины с двигателями гибридного типа, а также работающие на электричестве или водородном топливе.

Бывший вице-президент 7 июля изложил собственную программу усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай. Политик, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, считает целесообразным в течение четырех лет увеличить на $400 млрд расходы на приобретение товаров и услуг, произведенных на родине.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, состоятся в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.(ТАСС)