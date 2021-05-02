Байден поздравил православных христиан с Пасхой

Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой. Об этом сказано в заявлении главы государства, которое распространила пресс-служба Белого дома.

«Мы (президент и первая леди США Джилл Байден) желаем благословенной Пасхи православным христианам всего мира, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой», — сказано в заявлении.

Американский лидер отметил, что, помимо всего прочего, это время «почтить жертву Иисуса Христа, принесенную ради мира, и выразить солидарность со всеми представителями православного сообщества, которые подвергались гонениям за свою веру, а также теми, кто находится под угрозой сегодня».

Байден также подчеркнул, что «никто не должен подвергаться преследованиям из-за своей религиозной принадлежности». По его словам, Соединенные Штаты «продолжат работать над защитой свободы религии внутри страны и по всему миру. (