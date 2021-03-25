Байден пообещал КНДР ответ за запуск ракет

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон даст соответствующий «ответ», если КНДР продолжит испытания баллистических ракет. Такое заявление он сделал во время своей первой публичной пресс-конференции, передает телеканал CNN.

По его словам, по этому вопросу с партнерами и союзниками Соединенных Штатах проводятся консультации.

Глава Белого дома отметил, что американская сторона даст «ответ», если Северная Корея примет решение проводить эскалацию. «Мы будем отвечать соответствующим образом», — подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта. (РИА Новости)