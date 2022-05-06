Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден 9 мая подпишет закон о ленд-лизе для Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Как отмечается в описании документа, проект закона о ленд-лизе призван упростить оказание военной помощи Украине и временно снимает ряд ограничений на поставки туда оборонного оборудования.

Псаки также рассказала, что 8 мая Байден проведет виртуальную встречу с лидерами «Большой семерки» (G7), на которой будут обсуждаться события на Украине, поддержка Киева и санкции против России.

«Ленд-лиз» — государственный акт, позволяющий США в 1941—1945 годы поставлять своим союзникам во Второй мировой войне продовольствие и оружие без оплаты.

Вечером 6 апреля сенат США одобрил возрождение программы ленд-лиза для помощи Украине.