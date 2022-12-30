Президент США Джо Байден утвердил в четверг бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома.

«В четверг, 29 декабря 2022 года, президент подписал закон: H. R. 2617, «Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 год», предусматривающий консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года, а также на оказание чрезвычайной помощи в связи с ситуацией на Украине и на другие цели», — отмечается в документе.

«Президент подписал двухпартийный закон о финансировании правительства на 2023 финансовый год, который продвигает ключевые приоритеты для нашей страны и завершает год исторического двухпартийного прогресса для американского народа», — добавили в Белом доме. По мнению американских властей, инициатива «предоставляет ресурсы, необходимые для поддержки Украины, обеспечивает самый высокий за всю историю уровень финансирования Закона о насилии в отношении женщин, а также принимает давно назревшие меры по укреплению [американской] демократии и сохранению воли народа путем реформирования Закона о подсчете голосов избирателей». «Закон позволит продвигать передовые исследования в сфере борьбы с раком и другими заболеваниями, сделать сообщества более безопасными, обеспечить наших ветеранов, уделить приоритетное внимание охране психического здоровья, улучшить доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию для индейцев и усилить защиту беременных женщин», — добавили в Белом доме.