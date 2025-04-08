Администрация президента США Дональда Трампа одобрила оборонный бюджет в размере $1 трлн, заявил президент Соединенных Штатов в понедельник во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, это станет «самым большим бюджетом, который мы когда-либо принимали для армии».

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил (bad forces)», — сказал глава Белого дома. Позже глава Пентагона Пит Хегсет в своем аккаунте в X написал, что Трамп «восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро». Он также подтвердил, что «скоро» бюджет Минобороны США достигнет $1 трлн. «Мы намерены разумно потратить каждый доллар налогоплательщиков — на летальное оружие и боеготовность», — заявил министр.

Как сообщает Politico, Конгресс выделил на национальные оборонные программы в 2025 году $892 млрд (по данным Bloomberg, текущий оборонный бюджет США составляет $850 млрд). Таким образом, расходы США на оборону могут вырасти на более чем $100 млрд. В оборонные программы входят финансирование деятельности Пентагона, разработка ядерного оружия и реализация программ безопасности в других ведомствах. При этом Трамп не уточнил, будет ли $1 трлн направлен только Пентагону или эти средства пойдут в общий бюджет национальной обороны, включающий и другие ведомства.

Официальный запрос о бюджете Пентагона на 2026 год пока не опубликован — правительство работает по временной схеме. Сам проект бюджета появится в конце мая. В то же время Хегсет планирует сократить десятки тысяч гражданских служащих Пентагона по всему миру. В конце марта он подписал соответствующий меморандум. По подсчетам Bloomberg, под сокращения могут попасть до 76 000 сотрудников американского оборонного ведомства (сейчас в нем числятся около 950 000 человек).

В январе прежний глава минобороны США Ллойд Остин рекомендовал властям нарастить оборонные траты до $926,5 млрд в 2026 финансовом году, до $972,8 млрд в 2027 году и до более чем $1 трлн в 2028-м. Эти суммы не учитывают расходы США на военную помощь Украине и Израилю. (moscowtimes.ru)