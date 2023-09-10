Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибудет в Ханой для обсуждения сотрудничества США и Вьетнама после саммита «Большой двадцатки» в Индии, сообщает ТАСС.

«По мере того, как мы будем решать общие задачи по всем направлениям — от Южно-Китайского моря до критически важных и новых технологий — Соединенные Штаты и Вьетнам сформулируют видение того, как в XXI веке вместе поддерживать свои энергичные партнерские отношения», — заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Предполагается, что Вьетнам и США на фоне разногласий Соединенных Штатов и Китая объявят о «значительном укреплении американо-вьетнамских отношений».