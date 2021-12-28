Президент США Джо Байден во вторник объявил об отмене с 31 декабря введенного в ноябре запрета на въезд в страну лиц из восьми африканских государств, в том числе в ЮАР, из-за обнаружения там штамма коронавируса COVID-19 «омикрон», сообщает Интерфакс.

«Основываясь на рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) я пришел к выводу, что в интересах Соединенных Штатов — отменить постановление (о запрете на поездки в США — ИФ). Ограничения на поездки, введенные этим постановлением, больше не являются необходимыми для защиты общественного здоровья», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что отмена ограничений вступит в силу 31 декабря 2021 года в 00:01.