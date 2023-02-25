Президент США Джо Байден заявил, что пока не собирается посещать город Восточная Палестина в штате Огайо, где потерпел крушение поезд с тоннами химикатов, передает Fox News. По его словам, его администрация достаточно участвует в разрешении кризиса.

«На данный момент не планирую [ехать в Восточную Палестину]. Я снял целое видео, я имею в виду, эм, какого черта <…> встречу в Zoom! Все, о чем я могу думать каждый раз, когда говорю о Zoom, — это песня моего поколения ‘Who’s Zooming who?», — отметил Байден, вспомнив о Zoom лишь после подсказки журналистов.

Как указал президент США, у него была долгая встреча со своего командой, задействованной в ликвидации последствий инцидента в Огайо. Он также добавил, что Белый дом отреагировал достаточно оперативно, в течение всего двух часов с момента крушения поезда.

«Изначально не было просьбы о том, чтобы я посетил Огайо до того, как я отправлюсь в Киев. Так что я очень внимательно слежу за этим. Мы делаем все, что в наших силах», — подчеркнул Байден.