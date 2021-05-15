Байден отказался от идеи Трампа о национальном парке героев

Президент США Джо Байден своим указом закрыл проект постройки так называемого Парка героев, предложенный его предшественником Дональдом Трампом. Не нашлось денег в государственном бюджете на воплощение этой идеи и у конгрессменов. Об этом сообщает немецкий еженедельник «Spiegel».

Напомним, в январе текущего года, за два дня до окончания своих президентских полномочий Дональд Трамп подписал указ с заголовком «Создание национального парка американских героев». В нем предлагалось установить статуи 244 «самых великих американцев в истории Соединенных Штатов». Эта идея озарила Трампа еще летом прошлого года, когда в стране бушевало движение «Black Lives Matter», в ходе которого протестующие демонстранты снесли многие памятники известным людям. Видимо, своим проектом тогдашний президент решил исправить случившееся.

И сделал это весьма в своем стиле — неуклюже, считают наблюдатели. Он намеревался самолично интерпретировать историю США и утверждать список американских героев. Примечательно, что речь, в которой Трамп развернул свою инициативу, он произносил в Южной Дакоте. Там, где в скале выбиты барельефные портреты бывших президентов США — Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта. Наверное, посчитал, что представление его идеи именно здесь будет символично (rg.ru).