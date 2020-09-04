Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в попытке разобщить страну и подорвать легитимность выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Трамп понял, что единственная возможность для его победы на выборах в первый раз и сейчас — это если он в корне разделит страну, чтобы «разделенные перегрызали друг другу глотки».

В связи с этим Трамп намеренно придерживается заведомо неверной риторики, считает Байден.

Он также обратил внимание на то, что призыв Трампа голосовать дважды на предстоящих выборах — по почте и лично — является незаконным.

«Ни один президент в истории никогда не делал такого!», — отметил политик, добавив, Трамп говорил и другие «незаконные неподобающие вещи».

Выборы президента США пройдут 3 ноября.