Байден не жаждет возмездия в связи с импичментом Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не добивается возмездия в связи с импичментом своего предшественника, республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью People.

Главе Белого дома задали вопрос по поводу его заявления телекомпании CNN, которое он сделал в прошлый понедельник. «Я считаю, что это должно произойти», — указал тогда Байден в ответ на вопрос журналиста телекомпании, касавшийся процедуры импичмента Трампа.

«Он [Трамп] уже подвергнут импичменту в нижней палате [Конгресса США], и эта процедура должна продолжаться, иначе это все будет походить на фарс», — подчеркнул Байден в интервью People. При этом он вновь отметил, что испытывает сомнения по поводу того, что экс-президенту США по итогам процедуры импичмента в Сенате Конгресса будет вынесен обвинительный приговор. «Не знаю, чем это завершится, ведь маловероятно, что сразу 17 республиканцев изменят свою точку зрения и вынесут обвинительный приговор по делу об импичменте», — признал демократ.

«Я не жажду возмездия, — заявил Байден. — Моя работа заключается в том, чтобы попытаться излечить эту страну и двигаться дальше, потому что я уверен, что у нас есть множество возможностей». При этом он вновь подчеркнул, что процедура импичмента должна продолжаться, ведь в противном случае это будет «насмехательством над системой». (ТАСС)