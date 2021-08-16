Президент США Джо Байден пока не принял решение о том, следует ли ему в свете событий в Афганистане вернуться в Белый дом из резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) и выступить публично. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По словам его источников, «ключевые советники президента Байдена в Белом доме продолжают обсуждение того, как он должен поступить в связи кризисом в Афганистане, который все более усугубляется». По сведениям канала, «пока не принято окончательное решение, следует ли президенту вернуться в Вашингтон из запланированного на август отпуска». Такую возможность допускают. Также не решено, выступит ли американский лидер публично в связи с происходящим.

Как говорится в материале, «несколько сотрудников администрации были в отпуске, но в воскресенье начали возвращаться к работе в удаленном режиме или из Западного крыла [Белого дома]». Один из источников канала из числа официальных лиц заверил, что Байден внимательно следит за происходящим в Афганистане, находясь в Кэмп-Дэвиде. Он получает соответствующие данные американской разведки. В распространенном 13 августа Белом домом графике указывалось, что президент намерен оставаться там до 18 августа.

По сведениям канала, действующая администрация США осознает, что Байдена могут подвергнуть критике в стране, если создастся впечатление, будто он слишком медленно реагирует на происходящее в Афганистане. (ТАСС)