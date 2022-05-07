Президент США Джо Байден назвал недавние сообщения об обмене разведданными с Украиной контрпродуктивными. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Американский лидер в ходе телефонных переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Эврил Хэйнс и главой Пентагона Ллойдом Остином подчеркнул, что подобные разоблачения «отвлекают их от главной цели».

Телекомпания подчеркнула, что ЦРУ и Управление директора нацразведки отказались от комментариев, Минобороны США и Совет нацбезопасности ситуацию не комментировали.