Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе

Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке — это эскалация и без того опасной ситуации.
«Ни один американец не станет оплакивать смерть Касема Сулеймани. Он заслуживал привлечения к правосудию за свои преступления против американских военных и тысяч невинных людей по всему региону. Он поддерживал террор и сеял хаос. Все это не отменяет того факта, что этот шаг — очень большая эскалация в и без того опасном регионе», — говорится в заявлении Байдена.
Кандидат в президенты отметил, что в заявлении администрации США операция против Сулеймани обосновывалась как попытка предотвратить «дальнейшие нападения Ирана».
«Но эти действия почти наверняка будут иметь противоположный эффект. Президент (Дональд) Трамп только что бросил динамитную шашку в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план, как обеспечить безопасность», — предупреждает Байден.(РИА Новости)