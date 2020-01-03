Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе

«Ни один американец не станет оплакивать смерть Касема Сулеймани. Он заслуживал привлечения к правосудию за свои преступления против американских военных и тысяч невинных людей по всему региону. Он поддерживал террор и сеял хаос. Все это не отменяет того факта, что этот шаг — очень большая эскалация в и без того опасном регионе», — говорится в заявлении Байдена.