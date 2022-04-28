Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что он направил в Конгресс запрос на выделение дополнительных 33 миллиардов долларов на помощь Украине. По словам Байдена, Соединённые Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в отражении российской агрессии, в том числе и увеличивая поставки оружия.

По словам Байдена, агрессора, которым он назвал Россию, необходимо остановить, даже если это потребует большой цены и больших усилий. Как сказал президент США, если позволить российскому президенту Владимиру Путину победить в Украине, это только увеличит аппетиты агрессора.

Байден подчеркнул, что США, помогая Украине, не атакуют Россию, а способствуют отражению агрессии. Он вновь сказал, что Соединённые Штаты не направят в Украину своих военнослужащих. В то же время, они и их союзники будут увеличивать поставки тяжёлого вооружения. Байден в частности упомянул артиллерийские системы и танки.

По словам президента США, Россия не достигает своих целей в Украине и чувствует это, и поэтому президент Владимир Путин прибегает к угрозам, в том числе ядерным оружием. Как сказал Байден, это его беспокоит. Риторику о возможности применить ядерное оружие он назвал безответственной. Путин прямо не упоминал ядерное оружие, однако заявил накануне, что в случае «стратегической угрозы» для России в Украине Москва нанесёт «молниеносные удары». Байден сказал, что США готовы к любым действиям России.

Более 20 миллиардов из запрошенной суммы будут направлены на военную помощь Украине и соседним странам, 8,5 миллиардов будут выделены на экономическую помощь Украине и ещё 3 миллиарда — на гуманитарную помощь. (svoboda.org)