Американская певица и актриса Леди Гага назначена президентом Соединенных Штатов Джо Байденом сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об об этом сообщает ТАСС.

В заявлении пресс-службы Белого дома отмечается, что Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий «Грэмми» и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. Там подчеркнули, что она активно участвует в благотворительной деятельности и ряде общественных кампаний.

Кроме Леди Гаги сопредседателем комитета был назначен продюсер Брюс Коэн.