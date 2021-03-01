Байден намерен ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника из Белого дома.

По данным источников, введение антироссийских санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. При этом меры, которые США введут против РФ, будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

«Администрация Байдена стремится послать «решительный сигнал» о правах человека и важности действий вместе с союзниками в рамках этих санкций», — приводит CNN слова источников.

Как отмечает телеканал, эти санкции могут стать для России первыми, введенными новой администрацией США.(Газета.Ru)