Байден намерен отменить ряд указов Трампа сразу же после инаугурации

Объявивший о своей победе кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, когда только вступит в должность 20 января, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того кандидат от демократов намерен немедленно отменить запрет на иммиграцию, нацеленный на многие страны с мусульманским большинством, и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, оставаться в стране.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. (Газета.Ру)