Байден может отказаться от разработки новых ядерных вооружений

Избранный президент США Джо Байден рассматривает возможность отказаться от разработки новых ядерных вооружений, в том числе боеголовки W93. Об этом сообщила телекомпания CNN.

«Байден изучает целесообразность сокращений [объемов финансирования] программы ядерной модернизации страны», — сказали неназванные представители команды политика.

Если Байден начнет сокращать ядерные вооружения, то это будет опровержением политики его предшественника Дональда Трампа, который стремился укрепить ядерное вооружение США. (Газета.Ру)