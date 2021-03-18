Байден даже не ответил на вопрос о встрече с Путиным

Президента США Джо Байдена спросили о его решении по предложению российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в открытом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

После завершения его выступления в Белом доме по теме пандемии коронавируса нового типа один из журналистов задал политику соответствующий вопрос.

Однако Байден не стал отвечать на этот вопрос, не обернулся и ушел с трибуны в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире». По его словам, дискуссия между главами государств могла бы пройти в пятницу или в понедельник, 22 марта. Он подчеркнул, что такой формат был бы интересен как для России и США, так и для иностранных государств. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США в пятницу будет находиться с делами в Джорджии.

| 2021-03-19T00:08:36+04:00 19 марта 2021, 03:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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