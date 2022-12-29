Содержащийся в заключении общественный активист Бахтияр Гаджиев вечером 28 декабря прекратил 14-дневную голодовку. Об этом Turan сообщил его адвокат Агыль Лаидж.

По словам адвоката, Гаджиев прекратил акцию без какого-либо давления. «Бахтияр прекратил голодовку с учетом обращений общественности, адвокатов и просьбы его семьи. Однако он не исключил, что в будущем вновь возобновит акцию», — сказал Лаидж.

Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду. В тот же день Хатаинский районный суд арестовал его на срок 1 месяц и 20 дней. 15 декабря Гаджиев объявил пообещал объявить бессрочную голодовку с требованием его освобождения из-под стражи.