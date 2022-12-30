Бахрам Багирзаде устроил праздник в центре Баку: на одной из центральных локаций Баку — около памятника Зейналабдина Тагиева он встретился с бакинцами и гостями города и принялся дарить им книги, сообщает #.

«Я обещал это детям, и обещание выполнено! Пришло очень много детей и целый час я с ними фотографировался, дарил и подписывал детишкам книги», — сообщил он на своей странице в соцсети Facebook.

Получить книги от прославленного бакинца пришли и взрослые. Бахрам с радостью подписал книги всем.

Всего было роздано 199 книг — именно столько лет было бы Гаджи Зейналабдину в 2022 году.

Напомним, что замечательный памятник великому меценату появился в столице Азербайджана по указу Президента Ильхама Алиева. А инициатива установить памятник в центре Баку была озвучена Бахрамом Багирзаде во время встречи деятелей культуры с главой государства.

«Еще раз благодарю всех моих друзей, которые поддерживают мою издательскую деятельность, а также помогают мне проводить творческие акции, на которых я дарю книги нашим детям. С наступающими праздниками, дорогие друзья! Милостью Всевышнего и в новом году будет много новых книг и встреч, подарков и фотографий, ведь мы живём и работаем ради самых главных людей на земле – наших детей!», — написал Бахрам.