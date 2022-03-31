Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило художественно- документальный фильм, посвященный 31 марта — Дню Геноцида азербайджанцев, сообшили # в отделе Социального медиа и связей с общественностью AzTV.

События в фильме «Приговор» («Hökm») происходят в Баку. В фильме повествуется о кровавых мартовских днях 1918-го года и отображено сопротивление мирного населения города, объединившегося в борьбе против армяно-дашнакских отрядов. Самая сложная и основная часть этой борьбы до входа в город турецкой армии легла на плечи гочу. Сколотив добровольческие отряды из числа мирных жителей, они сражались до последней пули, а когда заканчивались пули, в ход шли кинжалы и шашки, чтобы дать отпор врагу.

Одним из бакинских гочу был юноша по имени Наджафгулу. В фильме особо подчеркивается его мужественная борьба с дашнаками.

После установления в Азербайджане советской власти Наджафгулу вместе с еще двенадцатью бакинскими гочу был схвачен по ложному обвинению в убийстве революционера Али Байрамова.

Их несправедливо приговорили к высшей мере наказания – расстрелу.

В художественно-документальном фильме отражена также сцена принятия гочу тяжелого решения – в случае поражения бросить в море женщин и девушек, которых они защищали до последней капли крови. Один из старейшин озвучивает этот план: «Если, не приведи Аллах, мы проиграем эту войну, то бросим наших женщин и девушек в море», подчеркивая тем самым степень важности для каждого азербайджанца чести женщин, которых они защищают.

Режиссер фильма Заур Зейнал, автор сценария Лейла Кадырзаде, оператор Агшин Рзаев, руководитель проекта Гамид Асадзаде.

Фильм «Приговор» будет показан по AzTV 31 марта, в 18:30.