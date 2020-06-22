Азиз Азизов: Нет денег – талант не будет загублен!

Пятый международный конкурс искусств «Арт Олимпия» стартует в Баку впервые в режиме онлайн. Организаторы, — Союз Молодежи Азербайджана, Ассоциация Танца и Jam Group обозначили статус мероприятия как «заочный конкурс искусств».

В конкурсе могут принимать участие солисты и дуэты от 4 лет без возрастных ограничений по различным жанрам: инструментальный, вокальный, танцевальный, театр, художественное слово, модельер – дизайнер, изобразительное искусство (тема — «Врачи — наши герои!») и др.

Участники должны представить на рассмотрение жюри произведение с общим временем звучания до 4 минут, возрастная категория «взрослые» — до 8 минут.

Критерии оценок – степень сложности исполняемого репертуара, владение динамикой звука, степень технической свободы, артистизм и сценическая культура. Номинация «Вокал» подразделяется на три жанра: классический вокал, народный и эстрадный. Танцы – на народные, современные, стилизацию бального танца и балет. При этом каждый участник имеет право представить любое количество номеров на конкурс.

«Конкурс проводится в Азербайджане уже пятый год, и впервые в таком формате. Ранее «Арт Олимпия» собирал до 6 000 участников. В этом году у нас были заявки из 11 стран, конкурс должен был состояться в мае, но пандемия скорректировала наши планы. Было принято решение перевести конкурс в Интернет. Хочется, чтобы никто не рисковал здоровьем, все оставались дома», — говорит в интервью «Зеркало» главный организатор конкурса, член правления Союза Молодежи Азербайджана Азиз Азизов.

По его словам, люди искусства, оставшиеся из – за пандемии без работы на достаточно долгий период, очень нуждаются в подобных конкурсах:

«Столь затянувшаяся пауза в их творчестве равносильна тому, что многие будут отброшены на 2 — 3 года назад, особенно это касается детей. Ничто не может заменить артистам сцену, общение со зрителем, но как альтернатива, нынешний конкурс играет важную роль в поддержке творческого потенциала», — подчеркнул организатор.

За каждый конкурсный номер вносится отдельный взнос. Прием заявок продолжится до 5 июля. Жюри завершит свою работу 12 июля, после чего будут объявлены победители. В каждом жанре будет объявлен обладатель Гран-При. Участникам также присуждаются звания лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, III в каждой номинации в каждой возрастной категории. Также предусмотрены специальные дипломы. Весь конкурсный видеоматериал будет размещен на канале YouTube.

По словам А.Азизова, в состав жюри конкурса войдут высококвалифицированные специалисты, заслуженные деятели культуры и искусств Азербайджана:

«Технически мы все устроим так, чтобы жюри работало в максимальном удобстве и комфорте. У них будет неделя, чтобы просмотреть всех участников и вынести свой вердикт. По каждому направлению будет работать по три представителя жюри», — рассказывает Азизов.

Комментируя вопрос конкурсных взносов, и отвечая на вопрос #, не потеряют ли организаторы по этой причине часть талантливых конкурсантов, Азиз Азизов заявил:

«Финансовая составляющая всегда является основной в мире культуры, потому что люди искусства, в отличие от представителей шоу бизнеса, зарабатывают не так много. У нас много номинаций, большое количество жюри по каждому направлению, которому нужно выплатить гонорар. Организаторы также должны получить пусть минимальную, но все же заработную плату. Тем более, что многие наши сотрудники уже пятый месяц сидят без работы… Все это привело к тому, что нам приходится делать конкурс платным».

Но как быть талантливым участникам, которые не имеют возможность внести оплату?

К счастью, организаторы детально продумали и такой возможный вариант:

«Союз молодежи Азербайджана всегда идет навстречу талантам, и никогда не отказывал молодым людям без финансовых возможностей. Талантливые, но по разным причинам неимущие участники никогда не оказывались за бортом наших конкурсов. Их участие оплачивают либо спонсоры, либо мы сами», — заявил Азиз Азизов, напомнив, что большое количество победителей, не имеющих возможностей, нередко отправлялись за счет Союза молодежи представлять Азербайджан на различных международных событиях.

«Отсутствие финансов у талантливой молодежи никогда не было проблемой: нет денег – талант не будет загублен! Мы всегда пойдем навстречу и найдем возможность для таких детей», — резюмировал организатор конкурса «Арт Олимпия».