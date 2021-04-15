Азербайджану пора определяться – сырье или конечная продукция

Недавно с целью недопущения произвола крупных брендов и засилья ритейлеров было создано объединение крупнейших азиатских производителей одежды. 13 ассоциаций, представляющих поставщиков одежды, разработали стандарт практики закупок, чтобы добиться более выгодных для себя условий. Объединение некоторые даже считают в какой-то мере аналогом ОПЕК.

По мнению ряда экспертов, оно способно изменить ситуацию на мировом рынке одежды, создав предпосылки для устойчивого развития этой отрасли в ряде других стран, в том числе Азербайджана. Впрочем, большинство уверены, что на развитие швейной промышленности нашей страны это обстоятельство никак не повлияет.

Экономист Натиг Джафарли не считает, что у нового объединения вообще есть какие-то перспективы.

«Даже если говорить об ОПЕК, то если бы не было государственных интересов отдельных стран, международные суды давно бы заявили, что ОПЕК — картельный сговор для поднятия цен на нефть. Это и есть картельный сговор и в других сферах подобное запрещено. Во многих странах антимонопольные службы контролируют такие процессы. На ОПЕК смотрят сквозь пальцы по понятным причинам. ОПЕК – это большая политика. Что касается швейной промышленности, здесь дела обстоят иначе и тут слишком велика конкуренция. Кто в итоге будет договариваться? Если государства, то механизм будет очень сложным, сложно было бы придумать юридические механизмы», – говорит он.

По словам Джафарли, это могло бы создать весьма нехороший прецедент: завтра так могут объединиться производители обуви, компьютеров, мобильные телефонов и т.д. В конечном итоге пострадает от роста цен мировое население. Его покупательная способность должна расти, чтобы параллельно росли цены на ту же одежду и другие товары.

«Такой аналог ОПЕК маловероятен, так как бизнес так не работает, и надеюсь, не будет так работать. Адам Смит в свое время говорил о необходимости невидимой руки рынка, которая с помощью конкуренции, новых игроков стабилизирует цены на рынке. В 21 веке все работает несколько иначе, но основной посыл не изменился. Почему между товарами одной категории есть разница в цене в странах Европы и развивающихся странах Азии? Потому что покупательная способность в них разная», – подчеркнул он в беседе с #.

Когда зарплаты в Китае лет 20 назад были почти в 10 раз меньше, чем в Европе и США, туда перекочевало много предприятий. Сейчас Китай попал в капкан среднего дохода, рабочая сила там начинает дорожать. Этим воспользовались другие страны, такие как Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Шри-Ланка, Бангладеш, ведь там рабочая сила дешевле. Таким образом текстильная и швейная промышленности продолжат развиваться и дальше.

Что касается Азербайджана, то, как подчеркивает экономист, наша страна должна наконец решить, что мы будем делать в дальнейшем – экспортировать хлопок в качестве сырья через Турцию или налаживать производство до конечной продукции. Пока, к сожалению, комплексного подхода к этому вопросу не видно. Нужны инвестиции, новые технологии.

«Внутренний рынок Азербайджана невелик, чтобы ориентироваться на него в выпуске текстильной и швейной промышленности, но логистически наша страна удобно расположена. Есть огромные рынки в Иране, России, Средней Азии и можно в будущем работать в этом направлении. В нашу страну может «перекочевать» определенный процент производства из других стран, если будут большие льготы в налогообложении, таможенной сфере, какая-то помощь в создании инфраструктуры со стороны государства для частных компаний», –говорит Джафарли.

В 1990-х–начале 2000-х были такие попытки, но рынок настолько монополизирован, что многие испугались вкладываться в него. Сейчас в Узбекистане идет огромными темпами привлечение иностранного капитала, в связи с чем там поменяли законы, приняли программу, согласно которой хлопок будет продаваться не только как сырье, но и будет создана цепочка производства. А это дополнительные рабочие места, дополнительная прибыль. Такой подход нужен и Азербайджану. Азербайджан может получить свой кусок пирога на данном рынке, но при правильном подходе, убежден эксперт.

Но при этом важно, чтобы развитие текстильной и швейной промышленности не носило характера кампании, как это часто бывает в стране.

«Несколько лет назад в Азербайджане резко увеличили производственные мощности в сфере ковроткачества. Были открыты десятки цехов по всей стране, но никто не занимался реализацией. Позднее выяснилось, что все это время «Азерхалча» просто расходовала деньги из бюджета и руководитель данного предприятия сейчас под следствием. Если будет такой подход, при котором лишь бы что будут строить за счет государства, тогда получится, что наши чиновники будут зарабатывать больше, чем наши бизнесмены. А иногда, – отмечает Джафарли, – чиновники и бизнесмены – это одни и те же люди. Поэтому, когда начинается осуществление таких проектов, чиновники-бизнесмены зарабатывают во время их реализации, а не за счет конечной продукции».

Сейчас в мире ведется скрытая война, которая затронула и производителей одежды. Об этом в беседе с редакцией заявил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«В Европе сейчас все больше придерживаются философии «справедливый товар», и многие считают, что нельзя поощрять производство, на котором людям платят копейки, они работают в плохих, опасных для жизни условиях и т.д. Потому некоторые европейские бренды одежды отказываются от китайского хлопка. Но не стоит считать, что это как-то позитивно может повлиять на развитие данного сектора в Азербайджане. Рынок давно разделен, и мы не сможем конкурировать ни с китайскими, ни с пакистанскими, ни с турецкими товарами», – говорит он.

Тем не менее, Агаев уверен, что определенные перспективы в этой сфере в Азербайджане есть. Раньше, по его словам, в нашей стране выпускали очень качественную пряжу, которая высоко ценилась в России. Мы можем вновь войти на российский рынок с этой продукцией.

«Надо иметь в виду и то, что в ближайшие три года текстиль вырастет в цене. Выращивание хлопка требует много воды, а изменение климата стало причиной нехватки этого природного ресурса. Но необходимо решить вопрос с выплатой всем хлопководам субсидий, так как, скажем, в Джалилабадском районе, 20% хлопководам в этом году их не дали» –сказал он.

Эксперт подчеркнул, что не стоит делать ставку на один сегмент и развивать только его. Достаточно вспомнить ситуацию с помидорами, когда на этот вид экспорта наша страна возлагала большие надежды, и оказалась из-за этого в непростой ситуации.

Экономист Фуад Ализаде говорит о том, что в Азербайджане текстильная и швейная промышленность должны развиваться независимо от того, как складывается ситуация в других странах.

«10 миллионов населения — не так уж и мало, и надо сначала делать ставку на внутренний рынок. А потом подумать об экспорте, ведь на мировом рынке большая конкуренция. У нас есть своя сырьевая база, однако важно позаботиться о надлежащем качестве конечной продукции.

Главное препятствие для нашей страны – низкие цены привозной одежды и разных предметов текстиля, в первую очередь из Китая. Но можно решить эту проблему предоставлением льгот местным производителям, отменить налоги на завоз соответствующего современного оборудования. Кооперироваться с международными компаниями. Нужно, – подчеркивает Ализаде, – искать возможности и заняться этим делом вплотную. В Мингячевирском промышленном парке созданы фабрики по производству пряжи, но необходимо идти и дальше».