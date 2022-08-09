Будущее мира во многом будет зависеть от будущего Африки, в связи с этим США уделяют большое внимание отношениям со странами континента. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Международному французскому радио (RFI), опубликованном во вторник.

«Я здесь (в ЮАР) не потому, что с кем-то имеется соперничество. Это не просто поездка или взаимодействие американской стороны с Африкой из-за какой-то другой страны. Но, напротив, это происходит, потому что будущее мира в очень большой степени будет определяться в Африке. До 2050 года каждый четвертый гражданин планеты будет африканцем, а до 2025 года 50% населения Африки будет 25 лет или меньше. Поэтому будущее очень конкретно решается в Африке», — отметил дипломат, дававший интервью на французском языке.

По словам госсекретаря, США стараются установить более крепкие партнерские отношения со странами Африки и вместе работать над преодолением вызовов, в том числе активнее бороться с климатическими изменениями и последствиями пандемии коронавируса.

Визит Блинкена в ЮАР начался в воскресенье. Южно-Африканская Республика стала первой из трех стран, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направится в Демократическую Республику Конго, а затем в Руанду. Завершится африканское турне Блинкена 11 августа. (ТАСС)

