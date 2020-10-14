«Азербайджану надо просто довести начатое дело до конца, и тогда Евросоюз признает все достижения»

Война в Карабахе стала показательной для Азербайджана: какие страны и как сотрудничают с Арменией, насколько они поддерживают дружеские отношения с Баку и территориальную целостность нашей страны.

О том, как восприняли в Израиле войну в Карабахе, а также о дипломатическом давлении Армении на Израиль, о позиции мирового сообщества, пытающегося надавить на Баку для прекращения огня, рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

-Как в Израиле отнеслись к карабахскому конфликту? Какая была реакция у политической элиты?

— Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Наша страна не вмешивается во внутреннюю политику других государств, с которыми дружит, но при этом поддерживает усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ по решению Нагорно-Карабахского конфликта.

Хотя с другой стороны, израильской политической элите сегодня вообще не до заграницы. Израиль уже более года лихорадит, ведь кроме коронавируса и полной блокады страны, здесь еще и проблемы с коалицией и с отсутствием вот уже более года бюджета страны и возможностью новых досрочных выборов. Хотя в целом и это никак не скажется на общем отношении Израиля к Азербайджану, как к партнеру.

— Несмотря на давление со стороны Армении и даже отзыв посла, Израиль продолжает поставлять в Азербайджан вооружения. Станут ли сегодняшние события началом более глубокого сотрудничества между Азербайджаном и Израилем?

— Как я уже говорил ранее, Израиль считает Азербайджан своим стратегическим партнером, и всегда надеялся, что он станет его проводником в мусульманском мире. Не стоит забывать, что кроме того, что у Израиля большой товарооборот по поставкам вооружения, он покрывает более 50% процентов внутренних потребностей на нефть за счет азербайджанского «черного золота». Но все это на государственном уровне. Однако есть еще немало экономических площадок, где страны могли бы сотрудничать, так что тем для контактов и проектов немало. Все зависит в большей степени от желания и возможностей местного бизнеса к сотрудничеству.

-Как вы видите, на Азербайджан после начала войны пошло большое давление со стороны мирового сообщества, особенно из стран ЕС. Насколько армянское лобби сильно, чтобы продавить в ЕС свою позицию? Или их возможности сильно лимитированы?

— Не стоит переоценивать армянское лобби в мире, хотя в отдельных странах оно и имеет вес. Дело в интересе как ЕС, так и отдельных государств Европы к событиям вокруг Карабаха. К сожалению, мало кто заинтересован в изменении ситуации в регионе, в результате которой две республики вот уже столько лет находятся в конфронтации, что негативно отражается на их экономике и политике.

Так что не армянское лобби проталкивает всюду свою анти-азербайджанскую повестку дня, а скорее интересанты от сильных мира сего, в угоду собственным интересам прикрываются позицией армянского лобби, чтоб решать свои проблемы, заставляя республики в той или иной степени быть зависимыми от них. Поэтому Азербайджану надо просто довести начатое дело до конца, и тогда, как и всегда по факту, Евросоюз признает все достижения азербайджанской армии по освобождению родной земли, несмотря ни на какое давление армянского лобби.