«Азербайджану крайне необходимы средства борьбы с РЭБ противника» — Михаил Жирохов

«Недавняя резкая активизация боевых действий на границе Армении и Азербайджана показала все возрастающую роль беспилотной авиации в локальных конфликтах. Обе стороны довольно активно применяли как собственно беспилотные аппараты, так и средства противодействия им».

Об этом # заявил украинский военный эксперт, автор книги «Меч и огонь Карабаха. Хроники незнаменитой войны. 1988-1994 годы» Михаил Жирохов.

По его словам, эти результаты пока выглядят крайне неоднозначными ввиду того, что каждая сторона старается обеспечить себе победу прежде всего в информационном поле.

«Пока на этом направлении однозначно побеждает Ереван, который довольно-таки неожиданно предоставил, как многим кажется, бесспорные факты своей победы в воздухе. Имеется в виду нашумевшая пресс-конференция, на которой якобы были обломки 14 сбитых беспилотных аппаратов, принадлежавших азербайджанским вооруженным силам.

Однако в реальности именно такой эпической победы все-таки стоит усомниться. И вот по каким причинам. Прежде всего, отметим, что Баку за последние годы купил одни из самых продвинутых аппаратов израильского производства, которые отличаются крайне высокой боевой эффективностью, что показали многолетние боевые действия на Ближнем Востоке. В том числе и против средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российского производства. В Сирии россияне стянули все свои новинки, однако ничего не смогли сделать с израильскими аппаратами, которые без проблем уничтожали, например, знаменитые «Панцири».

А тут такая совершенно непонятная с точки зрения формальной логики эффективность. Почему основной акцент в рассмотрении ситуации стоит сделать именно на средствах РЭБ? По одной простой причине – пока в мире нет эффективных средств именно физического уничтожения дронов, основные усилия все прикладывают на развитие средств РЭБ, которые просто глушат систему управления», — заявил Жирохов.

Он также отметил, что удивляет несколько вялая реакция Министерства обороны Азербайджана.

«Практически заявления армянской стороны не комментируются никак – по крайней мере, такая картинка видна «снаружи» — вполне могу допустить, что внутри страны проводится совсем другая информационная политика.

Какие выводы можно сделать из всего? Прежде всего, Азербайджану крайне необходимы как средства борьбы с РЭБ противника, так и обновление парка своих радиотехнических средств. И в этом вполне возможно использовать опыт Украины, которая уже 7 лет воюет на Донбассе именно против российских средств РЭБ и дронов снова-таки российского производства и накопила немалый опыт. Станции типа «Нота» или «Буковель-AD» ныне являются по сути единственными, которые имеют реальный боевой опыт применения. Не помешал бы Баку и украинский опыт борьбы с теми же станциями Р-330Ж «Житель» или «Леер-3», которых уничтожено не так уж и мало за последние годы», — заявил эксперт.