Азербайджанцы России серьезно должны взяться за «Арцах фрут»

Развернувшаяся в России «абрикосовая война» приобрела продолжение. Так, вчера распространилась информация о том, что бойкот армянским товарам объявил еще один крупный розничный бизнес в России. На этот раз от армянских товаров отказалась сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов.

Посол Армении в России Вардан Тоганян посетовал российскому изданию РБК, что со всех прилавков торговой сети «Твой дом» убрали товары армянского производства.

«При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями. В нашем распоряжении есть электронные переписки армянских компаний и дилеров с менеджерами ТЦ. Те открыто ссылаются на указание руководства, говорят о приостановке приема товаров, произведенных в Армении. Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», — сказал Тоганян.

Отметим, несколько дней назад армянские фрукты отказался принять один из крупнейших оптово-розничных сельхозрынков Москвы – «Фуд Сити». Со стоянки рынка вывели 52 грузовика. Тем не менее, долго искать покупателей не пришлось: сначала фрукты стали покупать прямо с машин, недалеко от рынка, затем они переехали на другие рынки («Шелковый путь» и «Бухта»), где к ним тоже выстроились очереди. Однако проблема дальнейшей реализации все еще не решена.

На фоне этих событий в стороне от нашего внимания остается один немаловажный нюанс. Реализация абрикосов носит сезонный характер. К тому же армянские бизнесмены уже изъявили желание построить для реализации своей сельхозпродукции новый оптово-розничный рынок.

Полагаю, что перед азербайджанцами России должна стоять другая задача. Вот уже несколько лет как продуктовые прилавки российских магазинов завалены продукцией «Арцах фрут», произведенной в оккупированном Карабахе.

ЗАО «Арцах Фрут» было основано в 2007 году в оккупированном Нагорном Карабахе. Там же действует завод по переработке фруктов и овощей, но на этикетках в качестве страны производителя указана Армения. На сайте «Арцах фрут» приведены названия зарубежных партнеров. Это российские АО «Корона» (Москва) и ОАО «Югдекор» (Краснодар), болгарское ООО «Карас-73», французское ООО «Делис» и литовское ЗАО «Кристалвигор». Как видно, продукция из оккупированных территорий Азербайджана реализуется в России, Болгарии, Франции и Литве под видом произведенного в Армении. Но на самом деле эта продукция произведена в Нагорном Карабахе, соответственно, и вывозится она нелегально, так как это нарушает международное законодательство.

Раз на этикетках продукции, произведенной в Карабахе, в качестве страны производства указывается Армения, то это уже нарушение прав потребителей, так как изготовитель приводит неверную информацию о своем товаре.

Азербайджанцам России было бы целесообразно добиться законного запрета реализации на территории страны проживания продукции «Арцах фрут», что нанесет существенный урон оккупантам. Это и должно стать их первоочередной задачей.