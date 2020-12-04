Азербайджанцы, оказавшиеся в сложном положении во Вьетнаме, эвакуированы

Двое азербайджанцев, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии COVID-19, эвакуированы с острова Пху-Куок Социалистической Республики Вьетнам в Азербайджан.

Граждане Азербайджанской Республики Нуреддин Джафаров и Гусейн Мехтизаде сообщили в обращении, адресованном Государственному комитету, что в феврале 2020 года поселились на вьетнамском острове Пху-Куок, чтобы заняться ресторанным бизнесом, однако из-за пандемии COVID-19 все их планы были нарушены, и они оказались в тяжелом материальном положении.

Государственный комитет, оперативно отреагировав на это и наладив связь с нашими соотечественниками и посольством Азербайджана в Социалистической Республике Вьетнам, обсудил возможные аспекты эвакуации наших граждан в страну.

С учетом возникших в связи с пандемией трудностей, Государственный комитет по работе с диаспорой перечислил соответствующие средства на счет посольства Азербайджана в Социалистической Республике Вьетнам, после чего был осуществлен процесс эвакуации.

Наши граждане — Нуреддин Джафаров и Гусейн Мехтизаде уже вернулись в Азербайджан к своим семьям.

Отметим, что в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева Государственный комитет по работе с диаспорой чутко и внимательно подходит к каждому обращению наших соотечественников, проживающих за рубежом, и оказывает всю возможную поддержку.